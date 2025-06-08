Meta ведет переговоры об инвестициях в Scale AI на $10 миллиардов

Meta Platforms ведет переговоры об инвестициях, которые могут превысить 10 миллиардов долларов, в стартап Scale AI, занимающийся искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Условия сделки еще не окончательно согласованы и могут измениться, говорится в сообщении со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Scale AI - это стартап по маркировке данных основанный в 2016 году, его поддерживают технологические гиганты Nvidia и Meta.

Последняя оценка Scale AI составила почти 14 миллиардов долларов. Компания также предоставляет платформу для обмена информацией, связанной с искусственным интеллектом, для исследователей, работающих в более 9000 городов и поселков.

Напомним:

Искусственный интеллект уже вскоре может превзойти майнинг Bitcoin по объемам потребляемой электроэнергии.