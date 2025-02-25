Мережа EVA майже вийшла на рівень 2022 року за кількістю магазинів: виторг зріс на чверть

Компанія "Руш", якій належить мережа магазинів EVA, у 2024 році збільшила виторг на 28,6% – до 27 млрд грн. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив 21 млрд грн.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Попри втрату 15% магазинів через велику війну, компанія змогла майже повністю відновити довоєнну мережу. На кінець 2024 року EVA мала 1109 магазинів, що майже дорівнює кількості на 24 лютого 2022 року (1116 точок).

За 2024 рік компанія відкрила 65 нових магазинів (переважно у новому форматі "Жіноча енергія") та закрила 18 точок: десять – через російську окупацію, два в Херсоні – через нерентабельність.

Компанія інвестувала понад 800 млн грн у 2024 році, а загальна сума інвестицій з початку повномасштабної війни сягнула 3,7 млрд грн. За рік EVA сплатила понад 4 млрд грн податків.

Частка електронних чеків у 2024 році досягла 70,4%, а продукція власних торгових марок зайняла 36,1% у структурі продажів (проти 33,9% у 2023 році).