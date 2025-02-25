Сеть EVA почти вышла на уровень 2022 года по количеству магазинов: выручка выросла на четверть

Компания "Руш", которой принадлежит сеть магазинов EVA, в 2024 году увеличила выручку на 28,6% - до 27 млрд грн. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 21 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Несмотря на потерю 15% магазинов из-за войны, компания смогла почти полностью восстановить довоенную сеть. На конец 2024 года EVA имела 1109 магазинов, что почти равно количеству на 24 февраля 2022 года (1116 точек).

За 2024 год компания открыла 65 новых магазинов (преимущественно в новом формате "Женская энергия") и закрыла 18 точек: десять - из-за российской оккупации, два в Херсоне - из-за нерентабельности.

Компания инвестировала более 800 млн грн в 2024 году, а общая сумма инвестиций с начала полномасштабной войны достигла 3,7 млрд грн. За год EVA уплатила более 4 млрд грн налогов.

Доля электронных чеков в 2024 году достигла 70,4%, а продукция собственных торговых марок заняла 36,1% в структуре продаж (против 33,9% в 2023 году).