АМКУ оштрафував дві компанії на 106 мільйонів за змову на торгах із ремонту доріг

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Будівельне управління механізації" (Вінниця) і ТОВ "Мостобудівельний загін №112" (Бровари) на 106 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії на торгах із капітального ремонту мостів і доріг.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що ці компанії брали участь у 10 закупівлях із капремонту та реконструкції шляхопроводів, мостів і доріг у 2019-2021 роках, проведених службами автомобільних доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Житомирській областях та ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг".

Загальна вартість робіт на торгах становила понад 600 млн грн.

У результаті розгляду справи АМКУ виявив узгоджені дії компаній для участі в торгах, що призвело до усунення конкуренції між ними.

За порушення законодавства на компанії накладено штраф у розмірі 106 млн грн. Крім того, зазначені компанії протягом трьох років не зможуть брати участь у публічних закупівлях.

Власниками та бенефіціарами ТОВ "Будівельне управління механізації" є Аліна Яворська та Владислав Федько.

Власниками ТОВ "Мостобудівний загін №112" зазначені ТОВ "Меткон Плюс" (70%), Олександра Порожнюк (30%), кінцевими бенефіціарами зазначено Порожнюк і В'ячеслава Бабицького.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 6,3 млн грн на компанії ТОВ "Юніверс Фарм" і ТОВ "Квайсер Фарма Україна" за поширення неправдивої інформації на упаковках дієтичних добавок, що вводить споживачів в оману.