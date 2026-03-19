McDonald's відкрила новий ресторан у центрі Львова

Мережа McDonald's Україна відкрила новий ресторан у Львові за адресою Площа Ринок, 19-21. Це 124-й ресторан мережі, що працює в Україні, та 14-й у Львові.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні ЕП.

Новий ресторан площею 935 кв. м має 38 місць на першому поверсі та 148 у підвальному.

"Заклад розташований у самому центрі міста поруч із ратушею. Під час роботи над проєктом на Площі Ринок приділили увагу збереженню історичних елементів будівель: відновили частину фасадів і внутрішніх конструкцій, відремонтували покрівлю, оновили інженерні мережі та зберегли автентичні елементи будівель", - заявили у компанії.

Зазначається, що новий ресторан створив у Львові 80 робочих місць.

Раніше повідомлялося, що McDonald's планує у 2026 році відкрити в Україні 11 ресторанів, в в 2027-28 роках розраховує пришвидшити розвиток мережі до 15 нових закладів на рік.

Кількість клієнтів мережі ресторанів "МакДональдз" в Україні у 2025 році зросла на 17%, а податкові відрахування до бюджету – на 34,6%, до 3,5 млрд грн.