На Полтавщині близько трьох тисяч абонентів – без газопостачання

Унаслідок російських атак на Полтавщині без газопостачання залишилися близько трьох тисяч абонентів у п'яти населених пунктах.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Через попередні ворожі атаки без газопостачання залишилися близько 3 тис. абонентів у 5 населених пунктах Полтавського району. Фахівці продовжують відновлювальні роботи", – написав він у Телеграм.

Зазначимо, що російські війська регулярно здійснюють масовані атаки на нафтогазові об'єкти Групи "Нафтогаз" на Полтавщині.

У ніч на 26 травня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 122 ударними й імітаційними безпілотниками. Сили оборони збили 111 дронів.