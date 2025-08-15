Масштабне розкрадання газу на Черкащині: правоохоронці викрили схему

На Черкащині Служба безпеки України та Національна поліція викрили розкрадання газу на понад 251 млн грн.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"До організації оборудки причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства", – говориться у повідомленні.

Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала "блакитне" паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат, говориться у повідомленні.

На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Та замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної "труби" ГТС.

"Щоб виправдати злочин, ділки прикривались "винятковими обставинами" та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою", – повідомляє СБУ.

За даними слідства, таким чином учасники оборудки незаконно "викачали" з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп’ютерну техніку із доказами "схеми", зазначає СБУ.

Правоохоронці повідомили екскерівнику приватної компанії про підозру за статтею Кримінального кодексу України щодо зловживання повноваженнями. Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури, зазначено у повідомленні.