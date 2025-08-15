Масштабное хищение газа в Черкасской области: правоохранители разоблачили схему

В Черкасской области Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили хищение газа на более 251 млн грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"К организации сделки причастен экс-глава местной частной компании в сфере газоснабжения, который тогда находился на должности председателя правления этого предприятия", - говорится в сообщении.

Еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала "голубое" топливо у государственного поставщика для покрытия собственных производственных потерь, говорится в сообщении.

В начале 2023 года госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье. Но вместо того, чтобы оплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты осуществили несанкционированный отбор газа из государственной "трубы" ГТС.

"Чтобы оправдать преступление, дельцы прикрывались "исключительными обстоятельствами" и продолжали осуществлять отбор природного газа для покрытия потребностей компании. При этом полученные доходы распределяли между собой", - сообщает СБУ.

По данным следствия, таким образом участники сделки незаконно "выкачали" из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружена документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы", отмечает СБУ.

Правоохранители сообщили экс-руководителю частной компании о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о злоупотреблении полномочиями. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черкасской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры, говорится в сообщении.