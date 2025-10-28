Маск може залишити Tesla, якщо не отримає новий пакет винагороди на трильйон доларів

Генеральний директор Tesla Ілон Маск вимагає від акціонерів схвалити компенсаційний пакет на 1 трлн доларів і заявляє, що у разі відмови може піти з компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Маск під час телефонної конференції щодо фінансів звернувся до акціонерів Tesla із проханням схвалити його компенсаційний пакет вартістю 1 трлн доларів у вигляді опціонів на акції.

За словами голови ради директорів Tesla Робін Денхолм, цей пакет виплат потрібен, щоб змусити Маска працювати в Tesla ще як мінімум сім з половиною років. Вона вважає, що без нього Tesla не зможе досягти успіху у сфері штучного інтелекту та автономних технологій.

Денхолм також додала, що у разі, якщо акціонери не дадуть йому таку "велику мотивацію", він може просто піти і Tesla втратить його "час, талант і бачення". Саме голосування інвесторів за відповідне рішення відбудеться 6 листопада на щорічних зборах компанії в Остіні.

У випадку позитивного голосування Маск отримає свою компенсацію лише за умови досягнення певних цілей у компанії. Запропонований пакет передбачає 12 частин акцій, які будуть розблоковані, лише тоді, коли ринкова вартість Tesla зросте до 8,5 трлн доларів, а також буде успішна реалізація у сфері автономного водіння та робототехніки.

