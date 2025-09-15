Tesla підскочила на 8% після масштабної купівлі акцій Маском

Ілон Маск придбав акції Tesla приблизно на 1 млрд доларів, що підняло їхню ціну на понад 8 % під час передторгових торгів у понеділок.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Згідно з біржовою звітністю, минулого тижня він купив близько 2,57 млн акцій за ціною від 371 до 396 доларів за штуку. Це перша відкрита купівля Маском акцій Tesla з лютого 2020 року, коли він інвестував близько 10 млн доларів.

Купівля відбулася на тлі захисту головою ради директорів Tesla Робін Денголм рішення надати Маску пакет оплати в 1 трлн доларів, якщо він досягне амбітних цілей на наступне десятиліття. Денголм назвала Маска "лідером покоління" і найкращим гарантом майбутнього Tesla.

Маск прагне володіти щонайменше п'ятою частиною компанії, щоб убезпечити її від агресивних інвесторів або поглинання, адже Tesla розширює розробку штучного інтелекту і роботів.

За новим проектом оплати він отримає 12 % акцій, якщо за 10 років зможе збільшити капіталізацію компанії у 8 разів - до 8,5 трлн доларів, збільшити прибуток у 24 рази і наростити продажі електрокарів і роботів.

Минулого місяця Tesla вже надала Маску проміжний пакет оплати, який підвищив його частку з 13 % до 16 %, незважаючи на те, що суд у Делавері скасував попередню угоду 2018 року. Якщо новий план на 2025 рік буде виконано і апеляцію виграно, частка Маска може зрости до близько 29 %.

Водночас підприємець, який залишається головною рушійною силою Tesla, цього року зазнає критики за політичні заяви, які, на думку деяких спостерігачів, шкодять бренду.

Нагадаємо:

Частка компанії Tesla на ринку США в серпні впала до майже восьмирічного мінімуму, оскільки покупці все частіше обирають електромобілі від нових конкурентів.