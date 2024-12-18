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Малі агропідприємства домінують на аукціонах "Земельного банку"

Олексій Артемчук — 18 грудня, 20:12
Малі агропідприємства домінують на аукціонах Земельного банку
Getty Images

На онлайн-аукціонах із суборенди сільськогосподарських земель 68% переможців - це невеликі фермерські господарства та підприємства.

Про це повідомляє міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"68% переможців онлайн-аукціонів за перші два місяці роботи проєкту "Земельний банк" - це невеликі фермерські господарства та підприємства зі штатом до 60 працівників. Цей результат підтверджує, що "Земельний банк" створює рівні умови для всіх учасників ринку та сприяє розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні", - написав Коваль.

За його словами, прозорість онлайн-аукціонів, де на один лот претендують в середньому 11 учасників, забезпечує здорову конкуренцію та стимулює ефективне використання землі.

Коваль нагадав, що до кінця 2024 року Фонд державного майна планує провести ще 47 онлайн-аукціонів у 13 областях України. А загальна площа земель, що виставляються на торги, становить майже 4,36 тис. га.

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Нагадаємо:

Фонд державного майна створив наглядову раду в ТОВ "Державний земельний банк" (державний оператор земель сільськогосподарського призначення). Керівником обрали ексголову ради Нацбанку України Богдана Данилишина.

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Малі агропідприємства домінують на аукціонах "Земельного банку"
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