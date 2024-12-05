Земельний банк отримав наглядову раду: її очолив Данилишин

Фонд державного майна створив наглядову раду в ТОВ "Державний земельний банк" (державний оператор земель сільськогосподарського призначення). Керівником обрали ексголову ради Нацбанку України Богдана Данилишина.

Про цо повідомляє ФДМ.

Зазначається, що до складу наглядової ради також увійшли керівник держкомпанії-співвласника Ocean Plaza Ігор Потьомка, начальник управління ФДМ підприємств агропромислового комплексу Олександр Васильченко та в.о. директора "Укрспирту" Станіслав Банчук.

"Головна мета ради - забезпечити стратегічне управління та прозорість діяльності державного оператора «Земельний банк» на ринку суборенди землі", - йдеться в повідомленні.

До повноважень наглядової ради входять затвердження стратегічного плану розвитку, фінансових та інвестиційних планів, контроль за управлінням ризиками, впровадження антикорупційної політики.

Нагадаємо:

У віданні Фонду держмайна перебуває 386 тис га сільськогосподарських земель, з яких 20 тис га треба розмінувати а ще 98 тис га знаходяться на тимчасово окупованих територіях.