Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії

Львів отримав чергову партію трамваїв зі Швейцарії. Це два вагони з кантону Базель-Ланд.

Про це повідомило комунальне підприємство "Львівелектротранс".

До Львова прибули вже 16 трамваїв Schindler Be 4/8.

До кінця року у місті має бути 23 такі трамваї з низькопідлоговою секцією, а також 10 менших вагонів для запчастин.

Раніше місто вже отримало 11 трамваїв зі швейцарського Берна. Вісім з них уже курсують на маршрутах №1 і №6, а решта вагонів готуються до виходу на лінії найближчим часом.

Нагадаємо:

У Львові провели аукціон з приватизації будівлі колишньої поліклініки на Єфремова, 59 у Франківському районі обласного центру.