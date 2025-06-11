Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Львов получил новую партию трамваев из Швейцарии

Виктор Волокита — 11 июня, 17:57
Львов получил новую партию трамваев из Швейцарии

Львов получил очередную партию трамваев из Швейцарии. Это два вагона из кантона Базель-Ланд.

Об этом сообщило коммунальное предприятие "Львовэлектротранс".

Во Львов прибыли уже 16 трамваев Schindler Be 4/8.

До конца года в городе должно быть 23 таких трамвая с низкопольной секцией, а также 10 меньших вагонов для запчастей.

Ранее город уже получил 11 трамваев из швейцарского Берна. Восемь из них уже курсируют на маршрутах №1 и №6, а остальные вагоны готовятся к выходу на линии в ближайшее время.

Напомним:

Во Львове провели аукцион по приватизации здания бывшей поликлиники на Ефремова, 59 во Франковском районе областного центра.

Львов трамвай

трамвай

Львов получил новую партию трамваев из Швейцарии
monobank запустил "гибкие проездные" в транспорте Николаева
Винница получила 16 трамваев Tram 2000 из Швейцарии

Последние новости