Львов получил новую партию трамваев из Швейцарии

Львов получил очередную партию трамваев из Швейцарии. Это два вагона из кантона Базель-Ланд.

Об этом сообщило коммунальное предприятие "Львовэлектротранс".

Во Львов прибыли уже 16 трамваев Schindler Be 4/8.

До конца года в городе должно быть 23 таких трамвая с низкопольной секцией, а также 10 меньших вагонов для запчастей.

Ранее город уже получил 11 трамваев из швейцарского Берна. Восемь из них уже курсируют на маршрутах №1 и №6, а остальные вагоны готовятся к выходу на линии в ближайшее время.

Напомним:

Во Львове провели аукцион по приватизации здания бывшей поликлиники на Ефремова, 59 во Франковском районе областного центра.