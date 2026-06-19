У Києві тимчасово не курсуватимуть два трамвая
У Києві тимчасово не курсуватимуть два трамвая
З відкритих джерел
Сьогодні, 19 червня тимчасово не курсуватимуть трамваї №№ 22 і 25 у Києві.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт на тепловій мережі на вул. Бориспільській.
Із 10:00 і до завершення робіт для перевезення пасажирів збільшать кількість автобусів на маршрутах № 51 та 63.
Нагадаємо:
Протягом січня – травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161,8 мільйона гривень туристичного збору.