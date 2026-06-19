У Києві тимчасово не курсуватимуть два трамвая

Сьогодні, 19 червня тимчасово не курсуватимуть трамваї №№ 22 і 25 у Києві.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт на тепловій мережі на вул. Бориспільській.

Із 10:00 і до завершення робіт для перевезення пасажирів збільшать кількість автобусів на маршрутах № 51 та 63.

Нагадаємо:

Протягом січня – травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161,8 мільйона гривень туристичного збору.