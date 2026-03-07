Миколаїв отримає 40 трамваїв зі Швеції: є попередня домовленість

Трамвайна компанія шведського міста Гетеборг підтвердила готовність передати Миколаєву 40 трамваїв моделі М 29.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, наразі трамваї поступово виводять з експлуатації у Швеції, але вони можуть ще довго працювати та перевозити пасажирів.

"Маємо попередню домовленість. Зараз рішення ще мають затвердити міська рада Гетеборга та регіональна рада, але саме транспортне підприємство вже підтвердило готовність передати ці трамваї Миколаєву", - зазначив Сєнкевич.

Він додав, що шведська сторона розглядає можливість частково профінансувати доставку трамваїв до України, що значно спростить реалізацію проєкту.

Сєнкевич розповів, що наступним кроком стане технічний візит та подальше опрацювання логістики, щоб визначити, як саме доставити трамваї до України та підготувати їх до роботи в Миколаєві.

Нагадаємо:

У 2025 році українські міста отримали 73 трамвайних вагони, але в основному це вживані вагони. Усі нові вагони у 2025 році були виготовлені підприємством "Татра-Юг".