"Львівські круасани" виходять на ринок Південної Кореї

Українська мережа пекарень Lviv Croissants готується до відкриття першого закладу в Південній Кореї.

Про це повідомляє AIN,

"Ми виходимо на корейський ринок. Плануємо відкриття ближче до кінця місяця", — повідомили у Lviv Croissants.

Заклад з’явиться у бізнес-кварталі Goddeok Business Valley за адресою 353-23 Godeok-dong. Наразі компанія шукає менеджера пекарні.

Lviv Croissants активно розширює міжнародну присутність. Окрім 178 пекарень в Україні, мережа працює у Польщі (11 закладів), Словаччині та США.