Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Львівські круасани" виходять на ринок Південної Кореї

Олексій Артемчук — 2 квітня, 16:49
Львівські круасани виходять на ринок Південної Кореї
Getty Images

Українська мережа пекарень Lviv Croissants готується до відкриття першого закладу в Південній Кореї.

Про це повідомляє AIN,

"Ми виходимо на корейський ринок. Плануємо відкриття ближче до кінця місяця", — повідомили у Lviv Croissants.

Заклад з’явиться у бізнес-кварталі Goddeok Business Valley за адресою 353-23 Godeok-dong. Наразі компанія шукає менеджера пекарні.

Lviv Croissants активно розширює міжнародну присутність. Окрім 178 пекарень в Україні, мережа працює у Польщі (11 закладів), Словаччині та США.

бізнес Південна Корея

Південна Корея

"Львівські круасани" виходять на ринок Південної Кореї
Компанії з Південної Кореї готуються відновити бізнес в Росії — The Korea Times
Лідер "оборонки" Південної Кореї залучає 2,5 мільярда доларів для розширення за кордоном

Останні новини