"Львівські круасани" виходять на ринок Південної Кореї
Getty Images
Українська мережа пекарень Lviv Croissants готується до відкриття першого закладу в Південній Кореї.
Про це повідомляє AIN,
"Ми виходимо на корейський ринок. Плануємо відкриття ближче до кінця місяця", — повідомили у Lviv Croissants.
Заклад з’явиться у бізнес-кварталі Goddeok Business Valley за адресою 353-23 Godeok-dong. Наразі компанія шукає менеджера пекарні.
Lviv Croissants активно розширює міжнародну присутність. Окрім 178 пекарень в Україні, мережа працює у Польщі (11 закладів), Словаччині та США.