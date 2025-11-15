"Лукойл" віддав аеропорту Кишинева паливний термінал

Аеропорт Кишинева отримав у безоплатне користування паливний термінал компанії "Лукойла".

Про це пише видання NewsMaker.

Як повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту, договір про прийняття в управління активів аеропорту на безоплатній основі сторони підписали 12 листопада, а наступного дня офіційно оформили передачу майна.

Він зазначив, шр ця угода дасть змогу аеропорту забезпечити поставку гасу і є екстреним рішенням для забезпечення стабільності постачання літаків, з огляду на те, що з 21 листопада "Лукойл" не зможе постачати нафтопродукти й експлуатувати заправки через санкції США.

"Крім того, влада домовилася з румунською компанією про продаж палива аеропорту на найближчий період. Наступний етап – купівля активів та інфраструктури аеропорту, що належать "Лукойл" – говориться у повідомленні.

У Молдові працює компанія Lukoil-Moldova – дочірня компанія ПАТ "Лукойл". З опублікованого в ЗМІ конфіденційного звіту Ради конкуренції випливало, що на частку Lukoil-Moldova у 2019-2020 роках припадало приблизно 20% роздрібних продажів палива, пише видання.

Колишній прем'єр-міністр Молдови та ексглава Rompetrol Moldova Іон Стурза зазначив, NewsMaker, що на "Лукойл" припадає поливина постачань дизпалива в Молдову, а також 100% авіаційного палива.

Глава міністерства енергетики заявляв, що влада веде переговори з Lukoil про купівлю інфраструктури для забезпечення аеропорту Кишинева авіаційним паливом.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів США продовжило термін, після якого наберуть чинності санкцій проти "Лукойлу", аби компанія могла провести операції з продажу міжнародних активів.

Великобританія також призупинила дію санкцій проти російської компанії "Лукойл" для Болгарії, аби дозволити діяльність її нафтопереробного заводу в болгарському місті Бургас.

Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній. А Євросоюз вранці остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Швейцарський торговий дім Gunvor заявив, що відкликає свою пропозицію про покупку міжнародних активів найбільшої приватної нафтової компанії Росії після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.

Американська інвесткомпанія Carlyle вивчає варіанти покупки зарубіжних активів російського "Лукойлу", який опинився під санкціями. Але поки компанія не ухвалила рішення, вона розглядає варіанти купівлі цих активів.

Російський нафтогігант "Лукойл" повідомив, що перебуває в переговорах з потенційними покупцями своїх закордонних активів після санкцій з боку Великої Британії та США, а також через зрив угоди з Gunvor.