Литва виділить Україні додаткову енергетичну допомогу

Найближчими днями уряд Литви готує рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги Україні. Йдеться про обладнання для генерації електроенергії для вирішення проблем у Києві та найбільш критичних регіонах.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він зазначив, що мав предметну телефонну розмову з міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом.

"Подякував за допомогу, яку Литва надала Україні. За час повномасштабного вторгнення було отримано комплекти обладнання ТЕЦ та АЕС, що допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України", – написав Шмигаль у Телеграм.

"Крім того, отримали від наших литовських друзів уже понад 2 тисячі сонячних панелей, різне обладнання та техніку. Литва внесла 5,7 млн євро у Фонд підтримки енергетики України", – додав міністр.

Шмигаль поінформував колегу про ситуацію в українській енергетиці і зазначив, що в Україні не лишилося жодної електростанції, яка не зазнала російських ударів. Українські енергетики продовжують цілодобово ремонтувати й повертати електрику людям.

Нагадаємо:

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що на доручення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко разом із Міністерством енергетики Україна скликає "Енергетичний Рамштайн".

Раніше повідомлялося, що Україна та Організація Обʼєднаних Націй звернуться до країн-донорів з проханням надати додаткове фінансування на гуманітарну допомогу у відповідь на кризу, спричинену російськими обстрілами цивільної інфраструктури.