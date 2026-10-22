Латвія перевірятиме зерно – чи не крадене Росією з ТОТ

Латвія за допомогою ізотопного та хімічного аналізу буде встановлювати географічне походження агропродукції – це допоможе виявляти зерно, незаконного вивезене з тимчасово окупованих територій України.

Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Україна, Велика Британія та Латвія посилюють співпрацю для протидії незаконному вивезенню українського зерна з тимчасово окупованих територій.

21 жовтня 2026 року країни підписали тристоронній Меморандум про взаєморозуміння щодо Схеми верифікації зерна (Grain Verification Scheme, GVS).

Документ визначає механізми спільної перевірки походження агропродукції за допомогою наукових методів, що дозволить виявляти підозрілі партії збіжжя та формувати доказову базу щодо його можливого незаконного привласнення і вивезення.

Меморандум підписали міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, парламентська заступниця державного секретаря департаменту з питань довкілля, продовольства та сільських справ Великої Британії баронеса Хейман Уллоцька та міністр землеробства Латвійської Республіки Улдіс Аугуліс.

"Підписання документа стало продовженням домовленостей, досягнутих під час робочої зустрічі України та Латвії у Ризі 25 вересня 2026 року, на якій сторони узгодили практичні кроки для впровадження GVS та підготовки тристороннього меморандуму за участі Великої Британії", – говориться у повідомленні.

Ключовим інструментом співпраці стане Схема верифікації зерна, яка дозволяє встановлювати географічне походження агропродукції за допомогою ізотопного та хімічного аналізу.

Для цього зразки порівнюватимуть з еталонною базою даних, що містить інформацію про продукцію з підтвердженим походженням.

Перевірка охоплюватиме пшеницю, кукурудзу, ячмінь і насіння соняшнику.

Такий підхід допоможе виявляти партії продукції сумнівного походження та отримувати науково обґрунтовані дані, які можуть слугувати доказами його можливого незаконного вивезення з тимчасово окупованих територій України.

"Схема верифікації зерна дозволить науково підтверджувати його походження та створить додаткові можливості для протидії незаконній торгівлі. Кожна спроба легалізувати викрадене українське зерно має отримувати належну реакцію", – наголосив Тарас Висоцький.

Підписаний Меморандум визначає механізми співпраці між трьома країнами. Зокрема, передбачено доступ уповноважених органів до системи GVS, обмін науковими даними та координацію роботи профільних лабораторій.

Для ефективної взаємодії сторони визначать відповідальних представників, проводитимуть регулярні технічні консультації та узгоджуватимуть спільні дії у разі виявлення підозрілих партій агропродукції.

Нагадаємо:

Естонія запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України. Служба безпеки викрила схему легалізації українського зерна понад 60 млн грн, яке росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя: затримали керівників одеської компанії, які допомогли продати викрадене.

Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні в межах розслідування вивезення зерна з окупованих Росією територій.