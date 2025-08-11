Найбільший оператор України "Київстар" планує залучити до $200 млн на біржі США

Найбільший український мобільний оператор Kyivstar планує провести історичний лістинг на американській біржі Nasdaq через SPAC Cohen Circle у 2025 році.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що компанія очікує залучити від 50 до 200 млн дол. За словами джерел агентства, Veon уже уклала угоди з інституційними інвесторами на суму 52 млн дол без можливості викупу, що є мінімумом, який компанія розраховує залучити.

Материнська компанія VEON, що базується в Дубаї, збереже не менше 80% акцій Kyivstar. Лістинг підтримується владою США, України та ЄС і розглядається як сигнал для інвесторів щодо перспектив українського ринку після війни.

Kyivstar — лідер українського ринку з понад 24 мільйонами абонентів, її оцінюють приблизно у 2,2 млрд доларів.

Акціонери та SPAC проведуть голосування наприкінці серпня, після чого почнеться офіційне оформлення лістингу.