Крупнейший оператор Украины "Киевстар" планирует привлечь до $200 млн на бирже США

Крупнейший украинский мобильный оператор Kyivstar планирует провести исторический листинг на американской бирже Nasdaq через SPAC Cohen Circle в 2025 году.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что компания ожидает привлечь от 50 до 200 млн долл. По словам источников агентства, Veon уже заключила соглашения с институциональными инвесторами на сумму 52 млн долл без возможности выкупа, что является минимумом, который компания рассчитывает привлечь.

Материнская компания VEON, базирующаяся в Дубае, сохранит не менее 80% акций Kyivstar. Листинг поддерживается властями США, Украины и ЕС и рассматривается как сигнал для инвесторов относительно перспектив украинского рынка после войны.

Kyivstar - лидер украинского рынка с более 24 миллионами абонентов, ее оценивают примерно в 2,2 млрд долларов.

Акционеры и SPAC проведут голосование в конце августа, после чего начнется официальное оформление листинга.