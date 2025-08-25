Курська АЕС зупинила половину потужностей після атаки дрона

В результаті нападу українських безпілотників потужність єдиного діючого енергоблоку на Курській атомній електростанції (АЕС) була знижена на 50%.

Про це пише The Moscow Times.

"При падінні апарат здетонував, в результаті чого був пошкоджений трансформатор власних потреб. Локальне займання загасили пожежні підрозділи. Внаслідок цього блок N3 був розвантажений на 50%", – повідомив Росенергоатом.

"Курську АЕС, одну з найбільших на заході Росії, позиціонують як важливий вузол Єдиної енергетичної системи країни, що забезпечує електропостачання більше ніж 90% промислових підприємств Курської області. 3-й енергоблок, запущений в жовтні 1983 року, оснащений реактором "чорнобильського типу" РБМК-1000, його потужність складає 1000 МВт", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Ціни на нафту піднялися після того, як Україна посилила атаки на російські енергетичні об'єкти, що викликало занепокоєння можливим скороченням поставок російської нафти. Ф'ючерси на Brent піднялися на 3 центи, або 0,04%, до $67,76 за барель. Ф'ючерси на американську WTI додали 7 центів, або 0,11%, до $63,73.

Атаки українських безпілотників, які поновилися в серпні, зачепили щонайменше сім великих російських нафтопереробних заводів (НПЗ) і можуть завдати непоправного удару по нафтопереробній галузі країни.