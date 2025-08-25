Нафта відреагувала на атаки України по енергооб’єктах Росії

Ціни на нафту піднялися після того, як Україна посилила атаки на російські енергетичні об'єкти, що викликало занепокоєння можливим скороченням поставок російської нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent піднялися на 3 центи, або 0,04%, до $67,76 за барель. Ф'ючерси на американську WTI додали 7 центів, або 0,11%, до $63,73.

У неділю Україна здійснила атаку дронами по Росії, внаслідок чого різко впала потужність одного з реакторів на одній з найбільших АЕС Росії та виникла масштабна пожежа на експортному паливному терміналі в Усть-Лузі, повідомили російські чиновники.

Крім того, вже четвертий день тривала пожежа на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області, спричинена українською атакою безпілотників, заявив в.о. губернатора регіону. Завод виробляє паливо переважно на експорт, його річна потужність - 5 млн тонн нафти, або близько 100 тис. барелів на день.

"З огляду на успіхи України в ураженні російської нафтової інфраструктури, ризики для ринку сирої нафти зміщуються в бік зростання цін", - сказав аналітик IG Тоні Сайкамор.

Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Росія зробила "суттєві поступки" на шляху до переговорного врегулювання війни проти України.

"Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві - це була їхня головна вимога на початку. І, що важливо, вони погодилися на певні гарантії безпеки територіальної цілісності України", - сказав Венс в ефірі NBC.

Однак президент США Дональд Трамп у п'ятницю знову пригрозив санкціями проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде прогресу в мирному врегулюванні.

Інвестори стали більш схильними до ризику після того, як глава ФРС Джером Пауелл у п'ятницю натякнув на можливе зниження ставки на наступному засіданні центробанку.

"Оптимізм на ринках підживив апетит інвесторів до сировинних активів, чому також сприяли нові перебої з поставками енергоносіїв і металів", - зазначили аналітики ANZ.

Нагадаємо:

Атаки українських безпілотників, які поновилися в серпні, зачепили щонайменше сім великих російських нафтопереробних заводів (НПЗ) і можуть завдати непоправного удару по нафтопереробній галузі країни.