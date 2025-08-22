Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Кулеба розповів, скільки вугілля та газу накопичено для опалювального сезону

Андрій Муравський — 22 серпня, 13:55
Кулеба розповів, скільки вугілля та газу накопичено для опалювального сезону
Getty Images

Україна у рамках підготовки до осіннє-зимового періоду 2025/2026 років, накопичила на складах ТЕС та ТЕЦ 2,4 млн тонн вугілля та закачала у підземні сховища приблизно 11 млрд куб. м газу,

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля, середньомісячна витрата очікується від 850 тисяч в міжопалювальний період і буде збільшена на 40% в опалювальний період", – зазначив він під час "Години запитань до уряду".

Обсяг зберігання газу у підземних сховищах на сьогоднішній день складає приблизно 11 млрд кубометрів. Резерви палива для котелень складають 90 тис. тонн вугілля, 85 тис. тонн рідкого палива, 585 тис. куб. м дров, 32 тис. тонн пелет.

Нагадаємо:

Україна до кінця 2025 року має відремонтувати 3,2 ГВт зруйнованих та пошкоджених енергооб’єктів та інфраструктури, більшість з них уже відновлено, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За перше півріччя 2025 року українські АЕС згенерували більше 26,8 млрд кВт⋅год електроенергії.

ТЕЦ газ вугілля

вугілля

Кулеба розповів, скільки вугілля та газу накопичено для опалювального сезону
Китай скоротив імпорт вугілля майже на чверть
ЄС дозволив транзит казахстанського вугілля через російські порти

Останні новини