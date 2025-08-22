Кулеба розповів, скільки вугілля та газу накопичено для опалювального сезону

Україна у рамках підготовки до осіннє-зимового періоду 2025/2026 років, накопичила на складах ТЕС та ТЕЦ 2,4 млн тонн вугілля та закачала у підземні сховища приблизно 11 млрд куб. м газу,

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля, середньомісячна витрата очікується від 850 тисяч в міжопалювальний період і буде збільшена на 40% в опалювальний період", – зазначив він під час "Години запитань до уряду".

Обсяг зберігання газу у підземних сховищах на сьогоднішній день складає приблизно 11 млрд кубометрів. Резерви палива для котелень складають 90 тис. тонн вугілля, 85 тис. тонн рідкого палива, 585 тис. куб. м дров, 32 тис. тонн пелет.

Нагадаємо:

Україна до кінця 2025 року має відремонтувати 3,2 ГВт зруйнованих та пошкоджених енергооб’єктів та інфраструктури, більшість з них уже відновлено, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За перше півріччя 2025 року українські АЕС згенерували більше 26,8 млрд кВт⋅год електроенергії.