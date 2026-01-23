Кредити під держгарантії: за рік бізнес отримав 35,4 мільярда гривень

У 2025 році малий та середній бізнес отримав 35,4 мільярда гривень кредитів, забезпечених державними гарантіями.

Таку статистику опублікувало Міністерство фінансів.

За 2025 рік підприємці отримали 8 713 кредитів на загальну суму 35,4 млрд грн, з яких у грудні – 628 кредитів на близько 3,4 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 1,9 млрд гривень, уточнили у міністерстві.

Усього ж за п'ять років з моменту запуску в Україні інструменту держгарантій на портфельній основі малий та середній бізнес отримав 170,7 мільярда гривень кредитів.

"У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 52 312 кредитів на загальну суму понад 170,7 млрд гривень", – інформує відомство..

На сьогодні до програми долучилися 33 українські банки.

Станом на 1 січня 2026 року банки-кредитори обслуговують 21 589 кредитів на суму 76,2 млрд гривень, повідомив Мінфін.

Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 34,9 млрд гривень. Це 54% від загального ліміту наданих гарантій (64,5 млрд гривень).

Зокрема, "Приватбанк" надав 13 939 кредитів на загальну суму 18,8 млрд грн, що становить 46% від ліміту таких гарантій, наданих банку.

"Ощадбанк" надав 3 179 кредитів на 12,2 млрд грн (45% від ліміту банку), "Укргазбанк" – 1 000 кредитів на 10,3 млрд грн (68% від свого ліміту).

ПУМБ надав 748 кредитів на 8,9 млрд грн (66% від свого ліміту), "Укрексімбанк" – 517 кредитів на 8,5 млрд грн (55% від свого ліміту).

"Укрексімбанк" також виконує функції агента за програмою, надаючи експертну та консультаційну підтримку її учасникам на всіх етапах процесу", – додають у міністерстві.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах, як сільське господарство (3 753 кредити на загальну суму 25,5 млрд грн), переробна промисловість (4 959 кредитів на 23,7 млрд грн).

Також крититується оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів (9 013 кредитів на 19,2 млрд грн), транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (1 099 кредитів на 2,2 млрд грн) та будівництво (779 кредитів на 1,9 млрд грн).

За час повномасштабної війни підприємці отримали від уповноважених банків 47 162 таких кредити на 160,2 млрд гривень, додає Мінфін.

Нагадаємо:

Протягом минулого року за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікробізнесу, малого та середнього бізнесу отримали майже 94 мільярда кредитів. Більшу частину кредитів надали державні банки.

Раніше Мінфін повідомив, що наступного року уряд і надалі фінансуватиме програми, що допомагають підприємствам працювати й відновлюватися в умовах війни. На кредитування, іпотеку, розвиток інновацій тощо у 2026 році передбачено 51,8 млрд грн.

У 2026 році загальний ресурс публічних інвестицій становитиме 111,5 мільярда гривень, із загального фонду нададуть 48 мільярдів, зі спеціального фонду (гранти та пільгові кредити) – 63 мільярди.