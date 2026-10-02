"Космічний провал": екскерівників держустанови обвинувачують у мільйонних збитках

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх керівників державної науково-дослідної установи, яких обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила державі понад 18 млн грн збитків.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними ЕП, йдеться про Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

У 2021 році повідомлялося, що центр заплатить 22,5 млн гривень китайській China Great Wall Industry Corporation за послуги з надання бортового ресурсу супутників дистанційного зондування Землі.

"У 2021 році установа уклала з китайською корпорацією контракт на понад 22,2 млн грн для отримання ресурсу супутників SuperView-1, які мали забезпечити високоточну зйомку території України та за її межами", – повідомляє прокуратура.

За умовами договору установа мала отримати 1366 умовних одиниць такого супутникового ресурсу. Однак фактично отримала лише 261 – менш як п'ята частина від передбаченого обсягу.

"Попри це посадовці погодили та підписали п'ять актів приймання послуг, якими підтвердили отримання всього обсягу, передбаченого договором", – зазначає прокуратура.

За даними слідства, обвинувачені не перевірили фактичний обсяг наданих послуг і достовірність документів, хоча були зобов'язані це зробити.

У результаті державна установа оплатила значний обсяг послуг, які фактично не отримала. За висновками судових експертиз, державі завдано понад 18,2 млн грн збитків.

Посадовцям інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування Державне космічне агентство України заявило цивільний позов про відшкодування понад 18,2 млн грн завданої шкоди, додали у прокуратурі.

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