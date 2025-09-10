Компенсація електроенергії: запущено грантову програму

Компанія YASNO запускає грантову програму для малих та середніх бізнесів, власниками яких є ветерани.

Про це говориться на сайті YASNO.

"Це можливість кожному з 20 бізнесів-переможців, отримати фінансову допомогу за 30 тис. кВт∙год, спожитих протягом 6 місяців та зекономити до 300 тис. грн на рахунках за електроенергію", – говориться у повідомленні.

YASNO повідомляє, що 9 вересня розпочинається прийом заявок на участь у програмі YASNO для малого та середнього бізнесу, який триватиме до 19 жовтня. Це перша програма, котра дозволить отримати фінансову допомогу на оплату рахунків за спожиту електроенергію.

"Щоб стати учасником достатньо у вказаний термін заповнити просту форму на сайті та очікувати визначення переможців, яке відбудеться 29 жовтня 2025 року за допомогою сервісу random.org", – говориться у повідомленні.

Учасниками можуть стати представники малого та середнього бізнесу-клієнти ТОВ "ЯСНО+", а саме:• власниками котрих є ветерани, або їх частка у бізнесі складає не менше 50% (для ветеранів російсько-української війни з 2014 року наступних категорій: учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та учасників війни) • середньомісячне споживання бізнесом за останні 6 місяців не перевищувало 15 тис. кВт∙год.

"Це можливість для кожного бізнесу-переможця зекономити близько 300 тис. грн та сфокусуватись на питаннях розвитку бізнесу і трошки забути про рахунки за світло. Без складних процедур", – зазначає генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що банки в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак рф, забезпечили фінансування проєктів бізнесу на відновлення генерації енергетики потужністю 1,026 ГВт.

Україна до кінця 2025 року має відремонтувати 3,2 ГВт зруйнованих та пошкоджених енергооб’єктів та інфраструктури, більшість з них уже відновлено, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.