Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans

Компанія з Житомира постачала газові котли для потреб Міноборони РФ

Володимир Тунік-Фриз — 1 лютого, 15:00
Компанія з Житомира постачала газові котли для потреб Міноборони РФ
СБУ

СБУ ліквідувала схему, за якою житомирська компанія постачала газові котли для потреб міноборони Росії.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Встановлено, що з травня 2022 року український виробник приховано продавав продукцію російським підприємствам, які співпрацюють з урядовими структурами РФ.

Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у повідомленні, житомирська компанія спочатку відправляла свою продукцію афілійованим компаніям у ЄС та Центральній Азії. Після цього продукцію перепаковували під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти в Росію.

З травня 2022 року компанії вдалось поставити до РФ продукції на 65 мільйонів гривень.

"Слідчі СБУ повідомили очільнику відділу збуту житомирської компанії про підозру за пособництво державі-агресору.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – додали у СБУ.

СБУ Росія війна

Росія

Компанія з Житомира постачала газові котли для потреб Міноборони РФ
Молдова поставила до Придністровʼя першу партію газу
Посилення санкцій США: китайські банки знову блокують платежі в Росію

Останні новини