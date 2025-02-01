Компанія з Житомира постачала газові котли для потреб Міноборони РФ

СБУ ліквідувала схему, за якою житомирська компанія постачала газові котли для потреб міноборони Росії.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Встановлено, що з травня 2022 року український виробник приховано продавав продукцію російським підприємствам, які співпрацюють з урядовими структурами РФ.

Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у повідомленні, житомирська компанія спочатку відправляла свою продукцію афілійованим компаніям у ЄС та Центральній Азії. Після цього продукцію перепаковували під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти в Росію.

З травня 2022 року компанії вдалось поставити до РФ продукції на 65 мільйонів гривень.

"Слідчі СБУ повідомили очільнику відділу збуту житомирської компанії про підозру за пособництво державі-агресору.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – додали у СБУ.