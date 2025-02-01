Компания из Житомира поставляла газовые котлы для нужд Минобороны РФ

СБУ ликвидировала схему, по которой житомирская компания поставляла газовые котлы для нужд минобороны России.

Об этом сообщает прессслужба ведомства.

"Установлено, что с мая 2022 года украинский производитель скрыто продавал продукцию российским предприятиям, которые сотрудничают с правительственными структурами РФ.

Среди главных заказчиков украинской фирмы была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, житомирская компания сначала отправляла свою продукцию аффилированным компаниям в ЕС и Центральной Азии. После этого продукцию перепаковывали под реквизиты иностранных компаний и реэкспортировали на подконтрольное предприятие в Беларуси, а оттуда в Россию.

С мая 2022 года компании удалось поставить в РФ продукции на 65 миллионов гривен.

"Следователи СБУ сообщили руководителю отдела сбыта житомирской компании о подозрении за пособничество государству-агрессору.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.