Компания Вакарчука и Подпольный стендап: кому еще присвоили статус критически важных

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило компаниям "Суперсимметрия" и "Подпольный стендап" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно приказам Минкультуры с 9 мая по 16 июля, установлено, что ООО "Суперсиметрия" (компания, представляющая права на все произведения группы Океан Эльзы, основатель певец Святослав Вакарчук) и ООО "Подпольный стендап" (украинский стендап-проект, основатель комик Святослав Загайкевич), соответствуют критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период, и им предоставлен такой статус.

Кроме того, статус подтвержден или предоставлен: ООО "Медиацентр "Вести", ООО "Издательский центр "Академия" (издательство "Академия"), ООО "Фирма "Антология" (издательство "Антология"), ООО "Дидживан" (УНИАН ТВ), ООО "Информационное агентство "Интерфакс-Украина", ООО "Буковинская волна" (радиостанция "Буковинская волна"), ООО "Винж 4" (канал "Бигуди"), ООО "ВИЖН 1+1" (канал "1+1 Украина"), АО "Харьковская книжная фабрика "Глобус", ООО "Украинская радио группа", ГП "Национальный центр Александра Довженко" и Национальному музею искусств имени Богдана и Варвары Ханенко".

Среди прочего статус подтвержден и предоставлен: ООО "Консалтинговая фирма "Веданта-эксперт", ООО "Нью фридом", ООО "Поларт", ООО "Новый горизонт", ООО "НФ", ООО "ПКА Групп", ООО "Диджиталс солюшнс" и ООО "СЭС Сириус Украина".

Напомним:

В конце ноября 2024 года правительство обнародовало постановление №1332 с обновленным порядком бронирования от мобилизации с использованием государственного портала "Дія".

Документ предусматривает необходимость подтверждения критичности всеми предприятиями, которые имеют на сегодня этот статус, для сохранения забронированными их сотрудников.

Согласно ему, предприятия теперь должны иметь среднюю зарплату от 2,5 минимальной (сейчас - 20 тыс. грн в месяц) в течение последнего квартала, их работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату хотя бы месяц в этом квартале.