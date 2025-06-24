Комітет ВР з питань фінансів дав рекомендації уряду щодо кредитування військовослужбовців

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив важливе рішення стосовно проблем військовослужбовців та ветеранів з кредитуванням.

Про це у Telegram повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

За підсумками засідання за участі профільних міністерств, Національного банку та банківських установ комітет рекомендував Кабінету Міністрів України опрацювати механізм компенсації ставки за кредитами військовослужбовцям в межах можливої альтернативи існуючій забороні нараховувати їм проценти за користування споживчими кредитами.

"Ми звертаємося до Кабінету Міністрів та Національного банку. Вирішити проблеми військових та ветеранів з доступом та справедливими умовами кредитування – питання честі. Тим паче, що рішення є, по кожному з напрямів", – зазначив Гетманцев..

Щодо проблеми споживчих кредитів для військових (кредитних лімітів на картках) для банку, через який здійснюються виплати військовослужбовцю пропонують зобов’язання встановити кредитний ліміт для військовослужбовця у розмірі його середньомісячної зарплати за останні три місяці.

"Відповідне рішення має напрацьовуватися Національним банком України разом з ахунків військовослужбовців, в тому числі шляхом укладення відповідного меморандуму між банками", – пише голова профільного комітету.

"Разом із тим, Кабінету міністрів потрібно опрацювати механізм компенсації банкам ставки за кредитами військовослужбовцям в якості альтернативи існуючій забороні нараховувати їм проценти за користування споживчими кредитами", – зауважує він.

У документі Національному банку України та Кабінету Міністрів України рекоменжують вживати заходів для своєчасного та повного виконання заходів, передбачених Стратегією розвитку кредитування, в тому числі щодо забезпечення нарощування кредитування пріоритетних секторів економіки, малого та середнього бізнесу, забезпечення доступності кредитування, підвищення якості кредитного портфелю, зменшення кредитних ризиків.

Національному банку України, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України та Міністерству розвитку громад та територій України також рекомендують завершити в найкоротший час підготовку Стратегії розвитку іпотеки і вжити заходів для її виконання.

Окремо потрібно опрацювати питання користування пільговими умовами кредитування (як це передбачено для військових) для тих, хто не брав безпосередньої участі в обороні нашої держави, додає Гетманцев.

"Комітет пропонує виключити прокурорів Офісу Генерального прокурора, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, співробітників Служби судової охорони, а також осіб інших органів сил безпеки й оборони, які не брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, із переліку з кола осіб, які можуть претендувати на забезпечення доступним іпотечним кредитуванням за пільговою процентною ставкою", – говориться у повідомленні..

Комітет також рекомендує Міністерству оборони України та Генеральному штабу встановити чіткий перелік документів для кожної категорії військовослужбовців, на підставі яких фінансові установи зобов’язані застосовувати пільгу, передбачену законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що військові скаржаться, що після звернення до банків із проханням скасувати відсотки за законом, їм обнуляють кредитні ліміти.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував тоді, що банк дотримується норми закону, яка забороняє нараховувати відсотки й штрафи військовослужбовцям. Але нові кредити без відсотків видавати не можуть, бо таких ресурсів у банку немає.

"Нові транші безкоштовних кредитів ми надати не зможемо, бо в нас немає безкоштовних депозитів. Я б із задоволенням узагалі пробачив усі кредити військовим, але тоді нам не буде чим повернути вкладникам їхні депозити", – пояснив він.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення ще 20 млрд грн у 2025 році на реалізацію програми пільгової іпотеки "єОселя".

У Мінекономіки розповіли, що у 2024 році обсяг виданих кредитів за програмою "єОселя" перевищив 14,6 млрд грн. Пільгові кредити отримали 8500 сімей Такий результат на 45% перевищує результат 2023 року за кількістю виданих кредитів та на 65% за сумою виданих коштів.