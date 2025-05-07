Коломойському продовжили запобіжний захід

Печерський районний суд Києва продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Суспільне.

Коломойський залишатиметься під вартою до 4 липня 2025 року

У справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, без визначення розміру застави.

Адвокати Коломойського і сам він просили відмовити у цьому клопотанні, назвавши його безпідставним і необгрунтованим.

Раніше прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками. Офіс генерального прокурора оголосив Ігорю Коломойському підозру ще у травні 2024 року, пише Суспільне.

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній. Причиною було невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).

Ігор Коломойський перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна з вересня 2023 року.

Нагадаємо:

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства 8 травня 2024 року.

За даними слідства, щоб помститися, олігарх, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".

Коломойський залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Бандити напали на директора юридичної компанії і завдали йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Та злочин не було доведено до кінця.

Зазначається, що слідство вважає Коломойського причетним до організації замаху на вбивство юриста понад двадцятирічної давнини. При цьому він з вересня 2023 року перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна.

9 травня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка.

Раніше, 2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

28 листопада 2023 року Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.

У лютому Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.

Шевченківський райсуд Києва продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Читайте детальніше: Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання коштів. Як він виводив гроші, за версією слідства?