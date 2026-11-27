Райффайзенбанк хоче арештувати корпоративні права компанії "НІБУЛОН", однак наразі суд повернув заяву через недотримання банком процесуальних вимог.

Про це пише Latifundist.com.

Райффайзенбанк просив арештувати 100% корпоративних прав "НІБУЛОНу" та його суднобудівно-судноремонтного заводу у межах суми $43,5 млн (1,95 млрд грн).

Господарський суд Києва повернув заяву через недотримання банком процесуальних вимог, зазначає видання.

Як свідчить ухвала суду від 24 листопада в реєстрі судових рішень, крім корпоративних прав, банк просив арештувати нерухомість і кошти на рахунках фізичної особи, якій належать компанія.

"Причиною повернення заяви стало те, що банк не надав пропозицій щодо зустрічного забезпечення. Суд не оцінював обґрунтованість вимог банку", – говориться у публікації.

Водночас повернення заяви не перешкоджає Райффайзенбанку повторно звернутися до суду, усунувши недоліки, зауважує Latifundist.com.

Видання також нагадує. що у червні 2024 року Райффайзен Банк і "НІБУЛОН" підписали угоду про реструктуризацію кредиту на $45 млн строком на шість років.

Нагадаємо:

На початку 2025 року у пресслужбі "НІБУЛОНу" повідомили, що агрохолдинг зазнав збитків у 500 млн доларів через закриття Миколаївського морського портового вузла, зупинку суднобудівної галузі економіки та припинення судноплавства на річкових шляхах Е-40 (Дніпро і Південний Буг) після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше повідомлялося, що у аграрному секторі України зростає ризик банкрутств через атаки у Чорному морі та обмеження доступу до фінансування, що чинить тиск на фермерів. Гендиректор компанії "НІБУЛОН" Андрій Вадатурський розповів, що очікує перших банкрутств вже навесні.