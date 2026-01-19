Українська правда
Київський "Гулівер" повідомив, коли знову запрацює

Віктор Волокіта — 19 січня, 13:36
Один з найбільших торговельно-офісних центрів Києва "Гулівер", який не працює з 30 жовтня, відновить роботу з 1 лютого 2026 року.

Про це йдеться в повідомленні центру від 19 січня.

"Наразі завершуються всі необхідні роботи, які мають забезпечити можливість повноцінного відкриття торговельного центру та бізнес-центру ТОК Gulliver. Відкриття заплановане на 1 лютого 2026 року", – повідомляється у зверненні до орендарів та відвідувачів.

Читайте також: "Усі команди роздавав Єрмак". Власник найбільшого ТРЦ в Україні про втрату бізнесу

Нагадаємо:

Раніше консорціум держбанків отримав дозвіл на набуття контролю над другим за висотою хмарочосом України – торговельно-офісним комплексом "Гулівер" у Києві.

ТОВ "Три О", колишній власник одного з найбільших столичних торгово-офісних комплексів (ТОК) "Гулівер", оскаржує держреєстрацію права власності на цей ТОК та пов'язані ділянки за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк", а також низку супутніх рішень органів державної влади та нотаріуса.

Шевченківський райсуд Києва у 2024 році передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА, яке намагалося знайти управителя на комплекс, але безрезультатно.

У кінці жовтня 2025 року торговий центр Gulliver біля Палацу спорту у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.

