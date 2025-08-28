Завершилася передача у власність Білгород-Дністровського порту фірмі Продивуса

27 серпня завершився процес передачі права власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" ТОВ "Топ-Оффер" Володимира Продивуса.

Про це повідомила Оксана Кіктенко, керівниця держпідприємства.

У квітні 2021 року Міністерство інфраструктури затвердило акт приймання-передання порту, після чого його офіційно передали до сфери управління Фонду держмайна.

7 листопада 2024 року "Топ-Оффер" перемогла на аукціоні, запропонувавши 108 млн грн.

На момент аукціону власником "Топ-Оффер" був Євген Богуславський, але в кінці листопада у компанії змінився бенефіціарний власник. Ним став колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів, колишній президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

Гроші були внесені в останній відведений день – 5 грудня.

В грудні сторони підписали попередній договір купівлі-продажу, а 27 лютого 2025 року основний договір.

У липні 2025 року угоду погодив Антимонопольний комітет. 22 серпня підписали акт приймання-передавання порту між ФДМУ та "Топ-Оффер".

