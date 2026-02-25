Ворог атакував критичну та транспортну інфраструктуру Миколаївщини

Вночі та під ранок 25 лютого ворог атакував область БпЛА типу Shahed 131/136 об'єкти критичної та транспортної інфраструктури Миколаєва та Вознесенського району.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, постраждалих немає.

Крім того, учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо:

14 лютого у Миколаєві внаслідок російських атак зупинилася теплоелектроцентраль, частково на генератори перейшли "Миколаївводоканал" та "Миколаївоблтеплоенерго".