В Україні з 5 липня відновлять обов’язкове подання статистичної держзвітності для бізнесу

В Україні з 5 липня поновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності

Про це повідомила Державна служба статистики.

З 5 липня підприємства, установи й організації, які перебувають на підконтрольних територіях, повинні знову подавати статистичну звітність, як це було до початку повномасштабного вторгнення.

Зміни до закону про захист інтересів суб’єктів подання звітності й інших документів у період дії воєнного стану або стану війни були ухвалені Верховною Радою 18 червня та підписані президентом 3 липня. 4 липня зміни до закону опубліковано.

Зміни до закону відновлюють:

Регулярне й обов’язкове подання звітності від бізнесу;

Можливість проведення вибіркових обстежень населення щодо умов життя, доходів, зайнятості, сільськогосподарської діяльності тощо;

Статистичне обґрунтування соціальної, економічної та демографічної політики тощо.

Для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період – до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив проєкт змін до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність, яким пропонується запровадити обов’язкову звітність зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств.