"Укрзалізниця" повідомила, коли планує довести євроколію до Львова

"Укрзалізниця" планує до кінця 2027 року довести євроколію до Львова, що відкриє можливість львів'янам та гостям міста подорожувати до Відня, Кракова та Варшави.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський на заході "На шляху до інтеграції: діалог між урядом та бізнесом щодо вступу України до ЄС", передає "Інтерфакс-Україна"

"Ми ставимо собі дуже амбітну ціль – до кінця 2027 року поєднати Львів з євроколією", - сказав Перцовський.

За його словами, окрім Львова та Чернівців, цікавим хабом для продовження євроколії може стати Ковель на північному заході, що дозволить сполучити Волинь та Рівненщину з Польщею. Наступним завданням "Укрзалізниці" буде поєднати ці хаби між собою європейською колією.

Перцовський також зазначив, що компанія прагне узгодити з Євросоюзом спрощення прикордонного контролю на залізниці за аналогією з автомобільним транспортом, аби пасажири не втрачали час на кордоні.

Нагадаємо:

До 2025 року були реалізовані проєкти пасажирського сполучення євроколією з Мукачева до Угорщини та Словаччини на Закарпатті та з Рави-Руської на Львівщині до Польщі, а у вересні цього року євроколія також була доведена від Чопа до Ужгорода – 22 км.

Наступного року уряд планує продовжити реалізацію проєктів із розвитку євроколії. Зокрема, завершити електрифікацію ділянки Чоп-Ужгород для того, щоб європейські локомотиви могли доїжджати на електротязі до Ужгорода. У планах – старт будівництва євроколії у Львів.