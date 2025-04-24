З Києва до Ужгорода курсуватиме додатковий потяг: в який період

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №213/214 Київ – Ужгород – Київ через зростання пасажиропотоку та на період будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Цей поїзд курсуватиме:

з Києва — з 12 травня по 30 травня по парних числах, з 1 червня по 29 липня — по непарних числах;

з Ужгорода — з 13 травня по 31 травня по непарних числах, з 2 червня по 30 липня — по парних числах.

Відправлення з Києва — 23:00, прибуття до Ужгорода — 12:31.

Відправлення з Ужгорода — 19:00, прибуття до Києва — 09:18.

Зупинки: Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Шепетівка, Дубно, Броди, Красне, Підзамче, Львів, Самбір, Турка, Сянки, Перечин.

Квитки вже в продажу.

Нагадаємо:

Російські війська вночі 24 квітня обстріляли залізничну інфраструктуру. В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників.

Під час обстрілу росіяни пошкодили залізничний вокзал у Краматорську.