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Росіяни атакували залізничний вокзал Краматорська: наслідки

Альона Кириченко — 24 квітня, 17:50
Росіяни атакували залізничний вокзал Краматорська: наслідки
Getty Images

Під час обстрілу росіяни пошкодили залізничний вокзал у Краматорську.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", – йдеться в повідомленні.

За інформацією УЗ, працівники вокзалу та пасажири не постраждали, рух поїздів здійснюється за графіком.

Нагадаємо:

Російські війська вночі 24 квітня обстріляли залізничну інфраструктуру. В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників.

Укрзалізниця

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