Росіяни атакували залізничний вокзал Краматорська: наслідки

Під час обстрілу росіяни пошкодили залізничний вокзал у Краматорську.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", – йдеться в повідомленні.

За інформацією УЗ, працівники вокзалу та пасажири не постраждали, рух поїздів здійснюється за графіком.

Нагадаємо:

Російські війська вночі 24 квітня обстріляли залізничну інфраструктуру. В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників.