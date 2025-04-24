Из Киева в Ужгород будет курсировать дополнительный поезд: в какой период
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №213/214 Киев - Ужгород - Киев из-за роста пассажиропотока и на период строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Этот поезд будет курсировать:
из Киева - с 12 мая по 30 мая по четным числам, с 1 июня по 29 июля - по нечетным числам;
из Ужгорода - с 13 мая по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля - по четным числам.
Отправление из Киева - 23:00, прибытие в Ужгород - 12:31.
Отправление из Ужгорода - 19:00, прибытие в Киев - 09:18.
Остановки: Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Шепетовка, Дубно, Броды, Красное, Подзамче, Львов, Самбор, Турка, Сянки, Перечин.
Билеты уже в продаже.
Напомним:
Российские войска ночью 24 апреля обстреляли железнодорожную инфраструктуру. В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены двое железнодорожников.
Во время обстрела россияне повредили железнодорожный вокзал в Краматорске.