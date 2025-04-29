Книгарня "Є" припинить співпрацю з видавництвом, яке, ймовірно, працює у "ДНР"

Книгарня "Є" припинила співпрацю та вилучила книги видавництва "Кредо", засновники якого за інформацією Bigus.Info, зареєстровані ФОПами у анексованому Донецьку.

Про це книгарня повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, щиро дякуємо за вашу увагу, теги та коментарі щодо нещодавнього розслідування "Bihus.Info" стосовно видавництва "Кредо".

Наразі ми припинили співпрацю, а книги цього видавництва вилучено з продажу", – йдеться у повідомленні.

Раніше журналісти Bigus.Info випустили розслідування, з якого випливає, що видавництво "Кредо", яке зареєстровано у Києві, працювало на ринку РФ як мінімум до 2021 року через компанію "Фортуна".

За інформацією журналістів, засновники видавництва Геннадій Розенбаум та Володимир Моісеєно зареєстровані ФОП-ами у окупованому росіянами Донецьку та володіють паспортами РФ.