"Клуб білого бізнесу" ДПС поповнився компаніями, пов’язаними з Медведчуком та Єрмолаєвим

Серед компаній із високим рівнем добровільного виконання податкового законодавства, опублікованих Державною податковою службою (ДПС), виявили бізнеси, пов'язані з підсанкційними особами.

Про це пише Опендатабот.

На початок повномасштабного вторгнення 24 компанії зі списку мали російських власників. Наразі офіційно жоден із цих бізнесів не має зв'язків із Росією.

Повідомляється, що у списку фігурують дві компанії, які належать до групи братів Козак, що мають зв’язок із структурами, пов’язаними з Віктором Медведчуком.

Також у переліку знайшли компанії, що мають стосунок до корпорації "Алеф", якою володіє підсанкційний Вадим Єрмолаєв, та Burisma Group, керівника якої внесено до Реєстру корупціонерів. Крім того, до списку потрапили два бізнеси з групи Юрія Бойка, на якого після публікації списку було накладено санкції.

Загалом до "клубу білого бізнесу" увійшли 7997 компаній. З них 42% (3300 фірм) мають річний дохід від 10 до 100 мільйонів гривень, а 177 компаній (2,2%) заробляють понад 1 мільярд гривень.

Найбільше представників білого бізнесу зареєстровано в Києві – 1927 компаній (майже чверть списку). Дніпропетровська область налічує 794 компанії (10%), а Київська – 594 (7%).

За галузями 16% компаній займаються гуртовою торгівлею, 14% – сільським господарством, 8,4% – нерухомістю, а 4,5% – обслуговуванням будинків і територій. У медичній сфері працюють майже 4% учасників списку.