Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Перспективи для інвестицій всередині країни

Китайський експорт до Росії обвалився вперше за чотири місяці

Олексій Артемчук — 10 грудня, 12:25
Китайський експорт до Росії обвалився вперше за чотири місяці
Getty Images

Китайський експорт до Росії, деномінований в юанях, впав двозначними темпами в листопаді, різко погіршившись з 24% зростання в жовтні і ставши першим падінням за чотиряи місяці.

Про це пише Reuters з посиланням на дані китайської митниці.

Минулого місяця вихідні поставки до Росії скоротилися на 10,5% порівняно з попереднім роком, що стало першим падінням з липня.

Імпорт з Росії впав на 7,4% в юанях минулого місяця, погіршившись після падіння на 4,3% в жовтні.

Зазначається, що митне відомство не надало розбивку по товарах, проданих в Росію або куплених у Росії.

Лідер Кремля Путін заявив 4 грудня, що основною проблемою в російсько-китайській торгівлі є взаємні платіжні розрахунки, і центральні банки обох країн працюють над вирішенням цього питання.

Читайте також: Величезні видатки на війну і залежність від імпорту. Чи встоїть економіка Кремля

Нагадаємо:

Завод китайської TPV Technology в Росії припинив виробництво телевізорів Philips, Sony, Sharp та інших брендів.

Четвертий за розміром активів банк Китаю - Bank of China - став частіше блокувати перекази в юанях із країн, які Росія використовує для закупівлі товарів.

Росія експорт Китай торгівля

експорт

Китайський експорт до Росії обвалився вперше за чотири місяці
Експорт Китаю різко сповільнився, імпорт найгірший за дев'ять місяців
Митниця оновила дані про імпорт товарів в Україну: Китай продовжує лідирувати з відривом

Останні новини