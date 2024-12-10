Китайський експорт до Росії обвалився вперше за чотири місяці

Китайський експорт до Росії, деномінований в юанях, впав двозначними темпами в листопаді, різко погіршившись з 24% зростання в жовтні і ставши першим падінням за чотиряи місяці.

Про це пише Reuters з посиланням на дані китайської митниці.

Минулого місяця вихідні поставки до Росії скоротилися на 10,5% порівняно з попереднім роком, що стало першим падінням з липня.

Імпорт з Росії впав на 7,4% в юанях минулого місяця, погіршившись після падіння на 4,3% в жовтні.

Зазначається, що митне відомство не надало розбивку по товарах, проданих в Росію або куплених у Росії.

Лідер Кремля Путін заявив 4 грудня, що основною проблемою в російсько-китайській торгівлі є взаємні платіжні розрахунки, і центральні банки обох країн працюють над вирішенням цього питання.

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Нагадаємо:

Завод китайської TPV Technology в Росії припинив виробництво телевізорів Philips, Sony, Sharp та інших брендів.

Четвертий за розміром активів банк Китаю - Bank of China - став частіше блокувати перекази в юанях із країн, які Росія використовує для закупівлі товарів.