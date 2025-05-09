Китайські інвестиції за кордоном зросли на третину на тлі торговельної війни Трампа

Китайські компанії наростили міжнародні інвестиції на 28% у першому кварталі 2025 року, коли президент США Дональд Трамп активізував торговельний тиск на Пекін.

Про це пише Bloomberg.

За даними Державного управління валютного контролю Китаю, загальна сума закордонних активів зросла на 48 млрд дол.

Це сталося на тлі нових американських мит і спроб Трампа обмежити торгівлю Китаю з країнами Південно-Східної Азії та Європи. Вашингтон також розглядає заходи для стримування китайських інвестицій за кордоном.

Тиск з боку США змушує китайські компанії активніше виходити на іноземні ринки. Це дає змогу знизити ризики у разі посилення санкцій, а також створює робочі місця за межами Китаю.

Водночас Пекін намагається контролювати відтік капіталу. Після значного продажу активів гонконгською CK Hutchison Holdings Ltd., влада обмежила нові угоди з компаніями, пов’язаними з родиною Лі Кашинга.

Попри жорсткі заходи, іноземні вкладення в Китай у першому кварталі зросли на 32% — до 14,7 мільярда дол. Президент Сі Цзіньпін пообіцяв поліпшити умови доступу до ринку для міжнародних компаній.

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