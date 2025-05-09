Китайские инвестиции за рубежом выросли на треть на фоне торговой войны Трампа

Китайские компании нарастили международные инвестиции на 28% в первом квартале 2025 года, когда президент США Дональд Трамп активизировал торговое давление на Пекин.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Государственного управления валютного контроля Китая, общая сумма зарубежных активов выросла на 48 млрд долл.

Это произошло на фоне новых американских пошлин и попыток Трампа ограничить торговлю Китая со странами Юго-Восточной Азии и Европы. Вашингтон также рассматривает меры для сдерживания китайских инвестиций за рубежом.

Давление со стороны США заставляет китайские компании активнее выходить на иностранные рынки. Это позволяет снизить риски в случае усиления санкций, а также создает рабочие места за пределами Китая.

В то же время Пекин пытается контролировать отток капитала. После значительной продажи активов гонконгской CK Hutchison Holdings Ltd., власти ограничили новые сделки с компаниями, связанными с семьей Ли Кашинга.

Несмотря на жесткие меры, иностранные вложения в Китай в первом квартале выросли на 32% - до 14,7 миллиарда долл. Президент Си Цзиньпин пообещал улучшить условия доступа к рынку для международных компаний.

Напомним: