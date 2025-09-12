США та Китай обговорять продаж TikTok у Мадриді

Китай та США планують обговорити питання продажу TikTok у США на майбутній зустрічі у Мадриді.

Про це повідомляє Reuters.

Китай розгляне питання, пов'язані з TikTok, відповідно до законів і нормативних актів і закликає США вирішити проблеми шляхом діалогу на основі взаємної поваги та рівноправних консультацій.

Міністерство фінансів США заявило, що TikTok буде на порядку денному зустрічі з високопосадовцями Китаю, яка відбудеться наступного тижня в Мадриді. Додаток компанії ByteDance може бути заборонений у США, якщо не перейде у власність американської компанії.

Раніше Президент США Дональд Трамп продовжив термін, відведений TikTok на продаж своїх активів у США, до 17 вересня.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп вирішив утретє продовжити строк, відведений китайській компанії ByteDance для продажу американських активів додатку TikTok — тепер ще на 90 днів.