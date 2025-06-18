Трамп утретє рятує TikTok – дедлайн продажу знову перенесли

Президент США Дональд Трамп вирішив утретє продовжити строк, відведений китайській компанії ByteDance для продажу американських активів додатку TikTok — тепер ще на 90 днів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Попри те, що закон вимагає або продажу, або блокування TikTok у разі відсутності значного прогресу, адміністрація Трампа знову дала відстрочку.

Спершу заборона TikTok у США мала набути чинності ще в січні, але Трамп уже двічі надавав відстрочку. "Президент Трамп цього тижня підпише ще один указ, який дозволить TikTok продовжити роботу", — повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Таким чином новий крайній термін буде перенесено на середину вересня.

"Президент не хоче, щоб TikTok зник", — додала вона. — "Наступні три місяці адміністрація працюватиме над тим, щоб угода з продажу відбулася і американці могли безпечно користуватися TikTok, знаючи, що їхні дані у безпеці".

Ще в травні Трамп заявив, що продовжить дедлайн, оскільки додаток допоміг йому заручитися підтримкою молоді на виборах 2024 року. А у вівторок, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, підтвердив, що, швидше за все, знову відтермінує строк.

"Ймовірно, так", — сказав він. — "Можливо, знадобиться схвалення з боку Китаю, але я думаю, що ми його отримаємо. Вірю, що Сі Цзіньпін зрештою погодиться".

Закон вимагає, щоб TikTok припинив роботу в США до 19 січня, якщо ByteDance не завершить продаж або не покаже суттєвого прогресу. Але Трамп, який розпочав другий президентський термін 20 січня, вирішив не вводити заборону в дію. Спочатку він переніс дедлайн на початок квітня, потім — на 19 червня.

У березні Трамп заявив, що готовий знизити мита на китайські товари, щоб укласти угоду з ByteDance про продаж TikTok, яким користуються 170 мільйонів американців.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп підписав указ про відтермінування на 75 днів заборони популярного додатка для розміщення коротких відео TikTok, який мав бути закритий 19 січня.