Китай значно пришвидшив експорт до США після паузи в митах Трампа

Тимчасове торгове перемир’я між США та Китаєм активізувало експортну активність у китайських портах.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Vizion та Dun & Bradstreet, у тиждень, що розпочався 12 травня, обсяг бронювання контейнерів до США перевищив 228 000 TEU, що вдвічі більше за показники попереднього тижня.

Вартість транспортування також зросла: спотові тарифи з Шанхая до Лос-Анджелеса підвищились на 16% до 3 136 дол за 40-футовий контейнер, за даними Drewry World Container Index.

Китайське Міністерство транспорту зафіксувало майже 18% зростання міжнародних авіавантажних рейсів.

За словами менеджера з ланцюгів постачання на підприємстві в Гуандуні, яке працює з Royal Philips NV та Walmart Inc. Чена Лея, замовлення від американських клієнтів, призупинені у квітні, масово поновлюються: "Машини працюють безупинно. 90 днів — замало, кожна хвилина важлива", — цитує Bloomberg.

Попри зростання активності, загальний рівень відвантажень залишається близьким до торішніх. HSBC та Flexport повідомляють, що частка скасованих рейсів на маршрутах з Китаю до США зменшилася з 25% до 13% станом на 26 травня.

Нагадаємо:

Країни "Групи семи" почали обговорення можливого введення мит на китайські товари, які надходять у надлишку і мають низьку вартість.

Китайська економіка у квітні продемонструвала ознаки уповільнення через загострення торговельної напруженості з США.